Муженко: у 2016 році понад 69 тисяч військовослужбовців уклали контракт із ЗСУ

Керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що у 2016 році понад 69 тисяч військовослужбовців уклали контракт із ЗСУ.

«Протягом 2016 року Збройні сили України поповнили понад 69 тисяч військовослужбовців за контрактом. Це потужний ривок вперед в плані переведення ЗСУ на професійну основу. Але це не знімає актуальності проблеми», – сказав він.

Муженко зазначив, що військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, можуть звільнятися, це зобов’язує військові комісаріати «проводити більш активну роботу».

Напередодні також у Міноборони повідомили, що рішення про призов офіцерів запасу з числа громадян, які закінчили кафедри військової підготовки при вузах України, поки не ухвалене, і воно буде ухвалюватися з урахуванням кількості контрактників, які звільняться, а також відповідно до прогнозних показників прийняття на службу за контрактом у добровільному порядку.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що офіцери запасу будуть призвані до лав ЗСУ в цьому році.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.