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12 січня 2017, Київ 18:46
Новини | Міжнародні

США: висуванець на чоло Пентагону заявив про необхідність протистояти Росії

Джеймз Маттіс під час слухання, Вашингтон, 12 січня 2017 року

Джеймз Маттіс під час слухання, Вашингтон, 12 січня 2017 року

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Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду міністра оборони, колишній генерал Корпусу морської піхоти Джеймз Маттіс заявив, що Росія стала для США стратегічним суперником, і Вашингтон має протистояти поведінці Москви.

На слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату, що розглядає його затвердження, він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, яка полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін має на меті розвалити союз НАТО.

66-річний Маттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху «Талібан» в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Джеймз Маттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході, після чого пішов у відставку.

Його критикували за різку й відверту поведінку, серед військових йому дали прізвисько «Шалений пес».

Нинішня позиція Маттіса різко відрізняється від заяв Трампа, який виступав за примирливе ставлення до Росії.

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