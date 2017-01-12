США: висуванець на чоло Пентагону заявив про необхідність протистояти Росії

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду міністра оборони, колишній генерал Корпусу морської піхоти Джеймз Маттіс заявив, що Росія стала для США стратегічним суперником, і Вашингтон має протистояти поведінці Москви.

На слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату, що розглядає його затвердження, він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, яка полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін має на меті розвалити союз НАТО.

66-річний Маттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху «Талібан» в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Джеймз Маттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході, після чого пішов у відставку.

Його критикували за різку й відверту поведінку, серед військових йому дали прізвисько «Шалений пес».

Нинішня позиція Маттіса різко відрізняється від заяв Трампа, який виступав за примирливе ставлення до Росії.