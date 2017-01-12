МВФ в найближчі тижні розгляне питання надання Україні траншу – представник фонду

Міжнародний валютний фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу. Про це заявив представник фонду Джеррі Райс.

«Ми очікуємо, що засідання Ради директорів відбудеться незабаром, за кілька тижнів. Я вам скажу, чому. Тому що ми бачимо хороший прогрес у реалізації заходів, необхідних для завершення третього перегляду програми EFF загальним розміром 17,5 мільярда доларів», – сказав він.

Наприкінці грудня перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляв, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Верховна Рада 21 грудня вночі ухвалила держбюджет на 2017 рік, депутати поспішали ухвалити закон до канікул МВФ. Крім того, минулого тижня націоналізували системно важливий банк «Приватбанк». У МВФ привітали це рішення українського уряду. Як повідомили в Адміністрації президента України, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард та Петро Порошенко домовились про проведення двосторонньої зустрічі в січні 2017 року.

Місія МВФ, яка працювала в Україні з 3 по 17 листопада, закликала українську владу ухвалити погоджений із програмою співпраці держбюджет на 2017 рік. Місія заявила, що українській владі потрібно більше часу для виконання нинішнього етапу програми співпраці.

У жовтні в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.