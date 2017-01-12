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12 січня 2017, Київ 18:48
Новини | Міжнародні

США: висуванець на чоло ЦРУ звинуватив Росію в загрозі Україні і Європі, але не «Ісламській державі»

Майк Помпео під час слухання, Вашингтон, 12 січня 2017 року

Майк Помпео під час слухання, Вашингтон, 12 січня 2017 року

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Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду директора Центрального розвідувального управління Майк Помпео, нині член Палати представників-республіканець, звинуватив Росію у створенні загрози для України і Європи, але не для екстремістського угруповання «Ісламська держава».

На слуханні в комітеті з питань розвідки Сенату, що розглядає його затвердження, він заявив: «Росія почала агресивно утверджуватися у світі, вдершись в Україну і окупувавши (її територію), загрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню «Ісламської держави».

Помпео також заявив, що згоден із оцінкою спецслужб США, що саме Росія влаштувала кібернапади з метою вплинути на президентські вибори у США.

За його словами, він був присутній наприкінці минулого тижня на зустрічі Трампа з чільними представниками спецслужб, які знайомили обраного президента з доповіддю про це втручання, і вважає, що ця доповідь є «якісним аналітичним продуктом».

Сам Доналдьд Трамп до тієї зустрічі багато разів ставив під сумнів висновки про кібервтручання Росії у вибори за наказом російського президента Володимира Путіна, але після знайомства з доповіддю визнав причетність Росії до цього, хоча применшував дії Москви й наголошував, що вони не вплинули на результат виборів, тобто на його обрання.

Обраний президент також виступав за примирливе ставлення до Росії і посилення співпраці з нею в боротьбі з тероризмом, зокрема, з угрупованням «Ісламська держава». Саме боротьбу з цим угрупованням Росія назвала метою свого втручання у війну в Сирії на боці режиму президента Башара аль-Асада, хоча, за даними аналітиків, величезна більшість повітряних ударів Росії була спрямована не проти ісламістів, а проти інших, поміркованіших супротивників сирійського режиму.

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