Штаб: сьогодні на Донбасі поранені троє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені троє українських військових.

У прес-центрі штабу не уточнюють, де саме військові зазнали поранень.

За даними штабу,сьогодні порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків були зафіксовані на всіх напрямках.

«На Маріупольському – обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці, по Широкині – снайпер», – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку, за даними військових, з 82 міліметрових мінометів сепаратисти вели вогонь по Золотому та Кримському, а на донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, обстрілювали позиції ЗСУ в районі Кам’янки, Луганського, Зайцева, Авдіївки та Троїцького.

У штабі раніше заявляли, що 11 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, четверо бійців були поранені, один травмований.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі з великокаліберних мінометів селища Старомихайловка.В угрупованні «ЛНР» заявляють про вісім порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.