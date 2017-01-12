«Укравтодор» скасував обмеження руху транспорту на Одещині

Компанія «Укравтодор» скасувала обмеження руху транспорту на всій території Одеської області.

Як повідомляє прес-служба відомства, рух відновлений на всій території Одещини, проїзд забезпечено.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 17:00 12 січня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано, залізничні вокзали й аеропорти працюють у звичайному режимі.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли про закриття від 12:00 руху для транспортних засобів на двох автодорогах Одещини – Р-71 (Одеса – Іванівка– Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодистер – Рижівка) та Р-55 (Одеса – Вознесенськ – Новий Буг).

Також діяли обмеження руху для вантажних, великовагових та великогабаритних машин на автошляхах: М-13 Кіровоград – Платонове (на Кишинів) і М-15 Одеса – Рені (на Бухарест).

За даними Укргідрометцентру, 12 січня в Україні очікується невеликий сніг, вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.