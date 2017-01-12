КМДА: у січні деякі кияни помилково отримали оновлені платіжки

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у січні деякі кияни помилково отримали оновлені квитанції на сплату комунальних послуг.

«У зазначених платіжках для сплати доступна поки лише частина послуг: утримання будинків і дворів, а також послуги «Київводоканалу». Послуги «Київенерго» та «Київгазу» слід оплачувати за окремими рахунками, які надійдуть від цих виконавців послуг. Жодних збоїв у роботі платіжних систем немає. Наразі триває робота над створенням нового формату платіжки – єдиної квитанції. Квитанції, які отримали кияни в січні, – ознайомчий варіант», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, якого цитує прес-служба адміністрації.

У КМДА зауважують, що у новій квитанції «ГІОЦ» ( «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ) кияни поки можуть сплатити лише половину з переліку послуг: оплату для киян продовжили до 25 січня.

«Наразі єдина квитанція – це ознайомчий документ. За єдиною квитанцією можна оплачувати утримання прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення холодної води, водовідведення гарячої води», – пояснив директор комунального підприємства «ГІОЦ» Віталій Козубський.

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва має намір повернутися до розрахунків за єдиною квитанцією на оплату житлово-комунальних послуг.

У Києві деякі споживачі отримали платіжки за опалення за півмісяця (за жовтень) подачі тепла – у квартирах із однаковим метражем рахунки за опалення різняться на суми від 55 до 2000 гривень.

У Київенерго» високі рахунки за опалення пояснили методикою, згідно з якою тариф розраховується з прив’язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Згодом у КМДА заявили, що підстав для перерахунку всіх платіжок за опалення за жовтень немає, а перерахунок здійснюватиметься в 650 житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показники лічильників і мешканцям було помилково нараховано за нормативом.