До Польщі прибули військові і озброєння США для підтримки Східної Європи

До Польщі прибув новий військовий контингент США, що має на меті посилити підтримку безпеки країн Східної Європи в час агресивних дій Росії.

Близько трьох з половиною тисяч американських військовослужбовців із бойовою технікою й обладнанням в’їхали до Польщі з Німеччини, де вони перед тим розвантажилися з кораблів.

Контингент тимчасово розташується в польському містечку Жаґань, звідки пізніше роз’їдеться сімома країнами регіону.

Військових зустріли місцеві мешканці американськими прапорами й вітальними вигуками.

Директор польського відділення аналітичного центру «Німецький фонд Маршалла» Міхал Барановський назвав прибуття американських військ «сповненням мрії» й додав, що тепер присутність США буде не символічною, а матиме реальні бойові здатності

Росія натомість різко розкритикувала прибуття нових військ. Речник Кремля заявив, що ці дії «загрожують інтересам і безпеці» Росії.

У НАТО наполягають, що ці кроки мають суто оборонний характер.

Вони мають на меті додати впевненості східноєвропейським союзникам США в НАТО, що непокояться через агресивність Росії після окупації нею українського Криму й агресії на сході України.

Рішення розмістити ці війська США ухвалили ще 2014 року.