У Криму затриманих ФСБ активіста Українського культурного центру і його дружину відпустили – адвокат

В анексованому Криму активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова і його дружину співробітники ФСБ Росії відпустили додому після затримання. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат сім’ї Едем Семедляєв.

За його словами, слідчі дії російської ФСБ щодо Андрія Виноградова і його дружини Наталії пов’язані з дослідчою перевіркою щодо неї за статтею «екстремізм».

Адвокат розповів, що дружину Виноградова Наталю Харченко допитували кілька годин. При цьому вона була позбавлена можливості правового захисту, оскільки Едема Семедляєва до неї не допустили.

«Слідчий ФСБ не пустив мене представляти її інтереси. Коли я прибув до будівлі ФСБ і дізнався, у якого слідчого перебуває моя підзахисна, подзвонив йому і повідомив, що готовий представляти її інтереси. Слідчий у відповідь пообіцяв вийти, але в підсумку «загубився». Я подзвонив на «гарячу лінію» ФСБ Криму і Росії і доповів про даний факт», – розповів адвокат.

У результаті адвокату вдалося представляти тільки інтереси Андрія Виноградова, в якого слідчий теж намагався взяти пояснення. Він відмовився говорити.

Що саме стало причиною для дослідчої перевірки щодо Наталії Харченко, Едем Семедляев уточнити поки не може.

«Я не зміг у неї це з’ясувати, бо під час допиту Наталії стало погано. У неї є низка хвороб, на які, мабуть, вплинув стрес. Я так зрозумів, що мова йде про якісь пости і лайки в Фейсбуці. Трохи пізніше я зможу з нею поспілкуватися і все з’ясувати. Кримінальну справу ще не порушено, але, швидше за все, порушать», – сказав він.

12 січня стало відомо про затримання в Сімферополі силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова. Під час обшуку в їхній з дружиною Наталією квартирі він встиг відправити смс керівнику центру Андрію Кузьміну. Після обшуку їх доставили в будівлю російської ФСБ в Сімферополі на допит.