Адвокат фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» заявив про план звинуватити їх у «захопленні влади в Росії»

Адвокат групи кримчан, яких російська влада окупованого півострова судить у так званій справі «Хізб ут-Тахрір», заявив про наміри влади звинуватити фігурантів справи також у «насильницькому захопленні влади в Росії».

Як написав адвокат Еміль Курбедінов у фейсбуці, цю статтю Кримінального кодексу Росії, що передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі, всім фігурантам справи планують уже у п’ятницю додати до раніше висуненої, про «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації».

«Уявіть: жили собі кримські мусульмани, кримські татари, і раптом стали росіянами-терористами, і їх іще звинуватили в захопленні влади в Росії! Звинуватили ті, хто в лютому 2014 року в масках і зі снайперськими гвинтівками з ночі розташувались в адміністративних будівлях Криму, ті, хто на «тиграх» (російський армійський автомобіль – ред.), БТРах та інших «-ах» в’їхали на півострів і потім оголосили про те, що тепер ми живемо в іншій країні!» – написав Курбедінов.

За його словами, «скасування «надто м’якого вироку» Верховним судом Росії Русланові Зейтуллаєву (один із фігурантів справи – ред.), застосування примусово-каральної психіатрії (кількох фігурантів справи примусово помістили до психіатричного стаціонару – ред.), і тепер навішування корінному народові Криму, кримським татарам, мусульманам Криму, крім ярликів терористів, ще й ярлика особливо небезпечних злочинців, що мали намір захопити владу в Росії – це ланки одного ланцюга у хворій свідомості спецслужб і дедалі гіршій політичній реальності Росії».

В окупованому Криму нині судять кілька груп кримчан, яких російська влада захопленого українського півострова звинувачує в належності до міжнародної мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір», що легально діє в Україні, але визнана терористичною й заборонена в Росії, причому Москва поширює цю заборону й на окупований нею український Крим. Кількох кримчан у цих справах уже засудили й відправили з Криму до Росії відбувати покарання.

«Хізб ут-Тахрір» заявляє, що прагне об’єднання всіх мусульманських країн і територій у єдиній ісламській державі, але відкидає терористичні й насильницькі методи досягнення цієї мети.