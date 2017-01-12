Франція підтвердила позицію щодо Криму і санкцій – посол

Посол України у Франції Олег Шамшур повідомив, що президент Франції Франсуа Олланд підтвердив: Париж не визнає анексії Криму і виступає за те, що санкції щодо Росії будуть зняті за умови чіткого виконання нею мінських домовленостей.

Як написав посол у твітері, про це Олланд заявив у виступі перед дипломатичним корпусом Франції.

У квітні – травні у Франції мають відбутися президентські вибори, на яких обидва провідні кандидати висловлюють прихильність до Росії.

Одна з них, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу і відповідно до позиції Кремля, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією… Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – заявила Ле Пен в інтерв’ю і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так». Ці заяви спричинили обурення в Україні і початок узгодження заборони їй відвідувати Україну, й натомість схвальні реакції в Росії.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.