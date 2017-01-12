Савченко закликала чехів проаналізувати досвід України

Народний депутат України Надія Савченко (позафракційна) в перебігу відвідин Чехії закликала лідерів цієї країни краще аналізувати можливі загрози, щоб із їхньою державою не сталося того, що з Україною.

«Президентам і офіційній владі потрібно більше аналізувати ситуацію зі світовим правом, із кожною країною окремо, для того, щоб розуміти, яка небезпека може виходити твоїй державі від твоїх сусідів. Україна, українська влада свого часу цього не зробила, і через це ми пропустили той самий удар у спину, який нам завдала Росія, забравши, анексувавши Крим і Донбас», – сказала Савченко на прес-конференції у столиці Чехії Празі.

Стосовно президента Чехії Мілоша Земана, який, як повідомляють чеські ЗМІ, раніше критично висловлювався про її справу в Росії, Надія Савченко заявила: «Я думаю, що рівень президента – чути правду про Україну від президента України».

Коментуючи слова Земана, сказані навесні 2016 року, напередодні її звільнення, про те, що «вбивство двох людей (звинувачення на адресу Савченко в Росії – ред.) є серйознішим злочином, ніж нелегальна торгівля, якою б гидкою вона не була», Савченко заявила: «Він (Земан – ред.) помиляється стосовно мене в тому, що я вбивала людей. Але я розумію, він не міг цього знати. І він помиляється в тому, що вірить, ніби в Росії є чесний суд. А це – найстрашніша помилка».

Надія Савченко також дякувала чехам за допомогу, зокрема, за акції на її підтримку, коли вона майже два роки провела в російській тюрмі. Серед іншого, після згаданої заяви Земана деякі чеські громадські активісти писали Савченко листи до російської тюрми з вибаченнями за свого лідера, який має проросійські погляди.

Надія Савченко приїхала до Праги цього тижня на запрошення депутата Європейського парламенту від Чехії Павла Свободи. У п’ятницю в неї заплановані зустрічі в чеському парламенті. У програмі її перебування немає зустрічі з президентом Чехії.