У КМДА закликали не залишати автомобілі біля бордюрів, бо це ускладнює прибирання снігу

У Київській міській державній адміністрації закликають власників автомобілів не залишати свої транспортні засоби біля бордюрів на дорогах, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» заявив начальник управління контролю за благоустроєм департаменту благоустрою КМДА Тарас Панчій.

За його словами, згідно з правилами, комунальні служби мають розчищати сніг на автомобільних дорогах під бордюрний камінь, але багато де це зробити вкрай складно через значну кількість припаркованих біля бордюрів авто.

Як розповів представник департаменту благоустрою КМДА, станом на вечір 12 січня у Києві до прибирання снігу було залучено 578 одиниць комунальної техніки, що складає практично весь парк снігоприбиральної техніки у столиці. За день складено 86 протоколів про порушення правил благоустрою міста.

«Цього року ситуація краща, ніж попереднього. Ми закупили додаткову техніку, але хотілося б більше, бо з технікою можна прибрати більше території і якісніше, ніж це можна зробити вручну», – сказав Тарас Панчій.

Він також додав, що у департаменті аналізують помилки і недопрацювання, допущенні під час ліквідації негоди цього тижня.

Зі скаргами та пропозиціями щодо прибирання снігу у Києві Тарас Панчій радить звертатися або на телефон контактного центру Києва 1551, або у департамент благоустрою КМДА, або в адміністрацію району.