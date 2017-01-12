У Дніпрі через «тітушків» постраждало двоє комунальників – КП «Муніципальна поліція»

У Дніпрі «тітушки» заважають здійснювати демонтаж незаконних рекламних білбордів, повідомили в КП «Муніципальна поліція» Дніпровської міської ради.

За даними комунального підприємства, під час роботи на об’єктах на житловому масиві «Тополя-2» працівники підрядних організацій, муніципальна поліція зустріли опір з боку невстановлених осіб, так званих «тітушок». В «Муніципальній поліції» заявили, що під час виконання своїх службових обов’язків постраждали двоє співробітників їхнього відомства.

Як заявили в комунальному підприємстві, на співробітницю Аліну Карташову був скоєний наїзд автомобілем марки «Волга». Власник авто намагався заїхати на тротуар, щоб перешкодити знесенню рекламного щита, і збив жінку. Співробітник муніципальної поліції із забиттями та синцями шпиталізована до міської лікарні № 16. На другого співробітника Володимира Коваленка був скоєно замах ножем, але чоловік дав відсіч нападникові.

«Крім того, за останні два дні окремі кримінальні бригади влаштували напади і на комунальну техніку та працівників комунальних служб. У своєму арсеналі вони мали при собі бити, арматуру та ножі», – повідомив заступник директора КП «Муніципальна поліція» Володимир Шебанов.

«Муніципальна поліція» наголосила, що «робота з незаконними рекламними конструкціями буде продовжена». Загалом під таке визначення, за даними КП, підпало 186 об’єктів.

За даними міської ради, вранці в четвер невідомі в масках потрощили службове авто «Газель» комісії міської ради, яка інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях у Дніпрі. У поліції області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Також у четвер мер Дніпра Борис Філатов звернувся до генерального прокурора та міністра внутрішніх справ України з вимогою розібратися зі свавіллям «тітушків» у Дніпрі. Він закликав генпрокурора Юрія Луценка та керівника МВС Арсена Авакова «не залишати поза увагою ситуацію, що склалася в місті протягом кількох останніх днів».

Схоже звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» в організації «тітушків».

Водночас у партії ці звинувачення категорично відкинули, а демонтаж білбордів, ініційований мерією, назвали спробою «зводити порахунки з політичними опонентами».