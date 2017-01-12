Переможцем конкурсу на посаду директора Національного музею Шевченка став Дмитро Стус

Переможцем конкурсу на посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка став нинішній його керівник Дмитро Стус.

За його обрання проголосували шестеро з дев’яти членів комісії.

Також участь у конкурсі брали колишній директор Музею Тараса Шевченка, керівник Музею історичного центру міста Києва Наталія Клименко, яка не отримала жодного голосу, та головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко, за яку проголосував один член комісії.

Двоє членів конкурсної комісії утрималися від голосування за будь-кого з кандидатів, бо вважають, що їхні проекти розвитку музею на 1 і 5 років не є стратегічними.

«Я утрималася від підтримки кандидатів. Ми маємо проаналізувати: що ми маємо, чому так склалося і чому ми рухаємося далі. І цієї конкретики в програмах я не побачила. Крім того, питання з інфраструктурою лишаються невирішені» – так пояснила свою позицію член конкурсної комісії, заступник директора Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва.

Натомість обурення рішенням комісії висловили представники громадськості. Вони вважають Дмитра Стуса відповідальним за «незаконну» реконструкцію будівлі київського Національного музею Тараса Шевченка і обіцяють оскаржувати рішення.

«Фонди зараз зберігаються в умовах, в яких не мають права зберігатися. Цей атріум… Ніхто досі не провів ніякої експертизи, ніхто не знає, як він давить на стіни музею Шевченка. Він утворює свій мікроклімат колосальний – це лазня. І це все віддає на експонати», – зауважує Василь Портяк.

Дмитро Стус усі звинувачення відкидає.

Раніше понад 60 представників мистецьких і інших експертних кіл України оприлюднили відкритий лист на ім’я президента України Петра Порошенка, у якому закликали його до створення фахової комісії, яка б вивчила питання безпечної реконструкції будівель Національного музею Тараса Шевченка. Серед підписантів листа – зокрема письменники Галина Пагутяк, Людмила Таран, Степан Процюк та Павло Вольвач, вдова дослідника українського Голодомору Джеймса Мейса Наталія Дзюбенко-Мейс та інші.