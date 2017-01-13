У Дніпрі вшанували пам’ять Олександра Олеся через події у Празі

У Дніпрі влаштували вечір пам’яті видатного українського поета Олександра Олеся та безкоштовну виставу за мотивами його творів.

Вшанування відбулось у залі муніципального молодіжного театру «Віримо!». Для цього вечора актори театру відновили в репертуарі спектакль «По дорозі в…» за мотивам твору Олеся «По дорозі в казку». Упродовж вечора працював також так званий «відкритий мікрофон» – усі охочі глядачі могли читати улюблені вірші Олександра Олеся.

Як розповів начальник управління культури Дніпровської міської ради Євген Хорошилов, захід влаштували з огляду на останні події з ексгумацією праху поета у столиці Чехії Празі. Ініціатором вшанування пам’яті Олеся у Дніпрі були самі актори.

«Дуже слушна ініціатива керівництва та акторського складу театру «Віримо» відновити показ спектаклю за мотивами твору Олександра Олеся. Це дуже зворушлива вистава. Справді, події останнього часу, ексгумація праху підштовхнула багатьох українців ще звернутись до його творчості, осягнути глибину його думок. Ця подія непересічна для нашого міста», – сказав Євген Хорошилов.

Актори розповідають, що ідея відновити показ спектаклю з’явилася у них після скандалу з вилученням останків Олександра Олеся на кладовищі у Празі. Проте артисти зазначають, що вечір пам’яті – це не політична акція.

«Ця вистава – це не політична акція, адже чехи діють в рамках свого законодавства. Це – вечір пам’яті, щоб згадати видатного драматурга», – зазначив режисер театру Володимир Петренко.

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і набув на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.