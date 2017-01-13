У США вирішили розслідувати дії ФБР щодо листів Клінтон

У США повідомили, що розслідують дії Федерального бюро розслідувань напередодні президентських виборів минулого року, зокрема, щодо того, чи дотрималися там належних процедур у старій справі з листами з приватної електронної пошти кандидата Гілларі Клінтон тих часів, коли вона була державним секретарем США.

Як оголосив генеральний інспектор Міністерства юстиції США Майкл Горовіц, його управління, серед іншого, розгляне дії директора ФБР Джеймза Комі в цій справі.

Зокрема, вивчать дотримання ним приписів у його виступі на прес-конференції в червні, коли Комі оголосив, що ФБР не рекомендує порушувати проти неї справу щодо можливого неналежного поводження з матеріалами, що могли становити державну таємницю, але звинуватив Клінтон і її колег у «надзвичайній недбалості», що призвела до викрадення цих листів.

Крім того, повідомив Горовіц, розглянуть і наступні рішення й дії Комі, серед того його лист до законодавців менш ніж за два тижні до виборів, у якому йшлося про виявлення нових листів, пов’язаних із перебуванням Клінтон на посаді держсекретаря, на комп’ютері розлученого чоловіка її колишньої чільної помічниці, і заяву Комі за два дні до виборів про те, що ці нові листи не дали проти Клінтон ніяких даних, щодо яких можна було б порушувати справу.

Прихильники Клінтон вважають, що такі оголошення Комі, особливо зроблене вже перед самими виборами, принаймні частково спричинили її програш на виборах.