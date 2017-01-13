Угорську телепрацівницю, що копала мігрантів ногами, засудили умовно

Угорську жінку-телеоператора, знімки якої, коли вона копала ногами мігрантів біля кордону з Сербією на півдні Угорщини 2015 року, широко публікувалися в засобах інформації, визнали винною у вандалізмі й засудили умовно.

Суд у місті Сеґеді на півдні Угорщини визнав, що Петра Ласло своїми діями, що викликали «обурення і гнів», порушила суспільний мир, і засудив її до трьох років позбавлення волі умовно.

І її адвокат, і прокурор заявили, що оскаржать вирок – перший вважає його надмірним, другий надто м’яким.

Після появи у вересні 2015 року фотографій, на яких було видно, як Ласло б’є ногами дівчину і хлопця, а потім збиває з ніг чоловіка з дитиною в руках, мігрантів, що намагалися прорватися крізь кордон поліції, її звільнили з роботи. Вона тоді заявляла, що перелякалася і що їй здавалося, що на неї нападають. Пізніше вона дала інтерв’ю російському щоденникові «Ізвестія», в якому заявила, що її життя зруйноване і що вона думає перебратися жити до Росії.

2015 року через Угорщину в намаганні дістатися країн Західної Європи пройшли понад 400 тисяч мігрантів. Ці числа різко зменшилися, коли влада країни фізично перекрила кордон із Сербією колючим дротом.