У Сирії не менш ніж сім людей загинули при нападі в Дамаску

У Сирії, за повідомленнями державних засобів інформації, не менш ніж сім людей загинули внаслідок вибуху, який влаштував смертник у контрольованій владою країни столиці Дамаску.

Припускають, що число загиблих може зрости, бо серед поранених є люди у критичному стані.

Вибух стався в районі Кафр-Суса; частини цього району, де живуть міністри й чільні силовики і міститься штаб-квартира розвідки, закриті для сторонніх, але, за повідомленнями, напад стався в іншій частині району.

Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.