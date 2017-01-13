На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 12 січня в зоні бойових дій були поранені троє українських військових. Це сталося внаслідок 78 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, ідеться в повідомленні штабу АТО.

За цими даними, сепаратисти застосували артилерію калібру 152 міліметри на Луганщині – в районіКалинового – Попасної та Новозванівки. Міномети, а також інші види озброєння, бойовики використовували уздовж усієї лінії розмежування на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріли Збройними силами України околиць Горлівки та Донецька, а також звинувачують українських військових у застосуванні ракетних систем «Град» під Донецьком.

В угрупованні «ЛНР» підтвердили, що в районі контрольованого бойовиками села Калинове увечері 12 січня відбувся бій.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.