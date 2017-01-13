Телебачення Конгресу США пояснило помилкою те, що в його ефірі була трансляція Russia Today

Американський телерадіомовник, який здійснює відеопоказ заходів Конгресу США, пояснив «внутрішньою помилкою маршрутизації» те, що 12 січня в його інтернет-мовленні впродовж семи хвилин транслювалася програма телеканалу Russia Today (RT).

«Ми не вважаємо, що були зламані. Ми сприймаємо безпеку нашої мережі дуже серйозно і будемо продовжувати більш глибоке розслідування, яке може забрати деякий час», – ідеться в повідомленні телемережі C-SPAN у Twitter.

Збій у програмі стався, коли телемережа C-SPAN транслювала обговорення закону про цінні папери в Палаті представників Конгресу США.

За оцінкою розвідки США, опублікованій минулого тижня, телеканал RT відіграв свою роль у кампанії впливу на вибори президента США через поширення пропаганди і фейкових новин.