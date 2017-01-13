Китай і Росія обіцяють контрзаходи в разі розгортання американської системи ПРО в Південній Кореї

Китай і Росія висловили стурбованість з приводу планів США з розгортання системи протиракетної оборони в Південній Кореї. Пекін і Москва пообіцяв вдатися до «контрзаходів», але не конкретизували змісту своїх можливих дій, повідомили державні ЗМІ 13 січня.

Як повідомила державна служба новин Китаю «Сіньхуа», заходи у відповідь «будуть спрямовані на захист інтересів Китаю та Росії і стратегічний баланс у регіоні». «Китай і Росія закликали Сполучені Штати і Південну Корею... зупинити розгортання протиракетних систем на Корейському півострові», – ідеться також у повідомленні.

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання в травні минулого року після того, як Вашингтон і Сеул почали переговори про встановлення американської системи ПРО, щоб протистояти зростанню ракетної загрози з боку Північної Кореї.

Пекін і Москва заявили про намір провести друге таке спільне навчання в цьому році.Китай і Росія побоюються, що потужні радарні системи ставитимуть під загрозу їхню безпеку і не допоможуть у зменшенні напруженості на Корейському півострові.