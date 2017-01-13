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13 січня 2017, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Економічне зростання в Росії не позначиться на ринку праці – МОП

Символіка Міжнародної організації праці

Символіка Міжнародної організації праці

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Повільне відновлення зростання, яке в 2017 році в російській економіці прогнозують фахівці, не допоможе людям, які шукають роботу, а рівень безробіття залишиться високим. Про це Міжнародна організація праці (МОП) повідомила 12 січня.

«Глобальне зниження цін на нафту лягло важким тягарем на економіку Росії в поєднанні з економічними санкціями з боку Євросоюзу та США», – йдеться в повідомленні організації про перспективи зайнятості у 2017 році.

У МОТ прогнозують, що з огляду на часткове відновлення цін на нафту у 2016 році і можливе скасування або скорочення санкцій з боку ЄС економіка Росії може приблизно на 1,5% в цьому році. Водночас рівень безробіття в Росії при цьому збережеться на рівні минулого року – 4,3%.

Фахівці також передбачають продовження скорочення кількості робочих місць, але офіційний рівень безробіття залишиться колишнім, оскільки багато росіян будуть залишати країну, щоб знайти роботу за кордоном.

«Це відбувається головним чином тому, що економічне зростання засноване на вузькому діапазоні сировинних секторів, які обмежують потенціал для створення робочих місць», – ідеться в доповіді МОТ.

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