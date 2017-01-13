Керрі здійснює останнє міжнародне турне на посаді держсекретаря США

Держсекретар США Джон Керрі перебуває у В’єтнамі в рамках свої останньої закордонної поїздки перед складанням повноважень 20 січня.

Керрі 13 січня в Ханої провів зустрічі з прем’єр-міністром Нгуєн Суан Фуком і виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Буй Тхань Соном. Після цього очільник американського зовнішньополітичного відомства вирушив до міста Хошимін для спілкування з в’єтнамською молоддю.

Керрі також відвідає провінцію Камау в дельті річки Меконг, де він служив офіцером ВМС США під час війни у В’єтнамі в 1968 – 1969 роках.

Керрі зупиниться згодом у Парижі і Лондоні та завершить свою роботу держсекретарем після участі у Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі 18 січня.

Ставши державним секретарем США у 2013 році, Керрі відвідав 91 країну і витратив 588 днів у дорозі, повідомляє сайт зовнішньополітичного відомства.