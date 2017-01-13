Парламент Туреччини схвалив запропоновані президентом Ердоганом зміни до конституції

Турецькі законодавці схвалили 12 січня зміни до конституції, які були запропоновані президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і владною Партією справедливості та розвитку.

Ключові положення затверджених змін встановлюють контрольну роль парламенту, дозволяють президентові бути членом політичної партії та посилять виконавчу владу глави держави.

Опозиційні партії стверджують, що ухвалені зміни призведуть до авторитаризму.

Відповідно до затверджених змін, президент матиме можливість видавати виконавчі розпорядження і перебуватиме на посаді не більше двох п’ятирічних термінів. У цілому зміни містять 18 нових статей, ще чотири статті були схвалені в попередні дні.

12 січня провідний депутат від владної партії вказав, що якщо парламент не проголосує за зміни, партія вимагатиме дострокових виборів до законодавчих органів.