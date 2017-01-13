Синоптики і рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в Україні

Український гідрометеорологічний центр та Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджають про ускладнення погодних умов 13 січня.

«13 січня вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду; на Закарпатті сильні опади», – ідеться в повідомленні синоптиків.

Про ожеледицю на дорогах повідомляють фахівці ДСНС. Також вони закликають утриматися від походів у Карпатах.

«13 – 14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (третій) рівень лавинної небезпеки. В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги», – інформують рятувальники.