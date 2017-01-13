Freedom House вважає цензурою заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь»

Американська неурядова організація Freedom House вважає актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь». Про це йдеться в поширеній 13 січня заяві організації.

«Заборона владою трансляції телеканалу «Дождь» – цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору», – стверджує Роберт Герман, віце-президент Freedom House з міжнародних програм.

«У той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ», – вважає віце-президент Freedom House.

Далі в повідомленні Freedom House розкриває мотиви дій Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а саме те, що «канал не визнає кордонів України».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський,телеканал називав адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим кордоном між Україною і Росією, також показує карту Росії, на якій Крим показаний як територія Росії.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу, зокрема, транслювалася російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований Крим з порушенням українського законодавства.

У грудні 2014 року Нацрада визнала російський телеканал «Дождь» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму відбувся так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія заявила, що приєднує Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.