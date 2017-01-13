США скасували автоматичний дозвіл на проживання для кубинців

Адміністрація президента США Барака Обами в останні дні своєї роботи скасувала норму, що передбачала автоматичне надання дозволу на проживання для майже всіх кубинців, що приїжджали до США, незважаючи на те, чи була в них віза.

Рішення Білого дому, оголошене 12 січня, припиняє дію 20-річного винятку з імміграційної політики США. У повідомленні наголошується, що США «продовжать і надалі вітати кубинців, як вітають іммігрантів з інших країн».

США також припиняють дію програми для медиків із Куби, якою була незадоволена офіційна Гавана, оскільки ця програма заохочувала лікарів залишати Кубу.

Ці зміни обговорювалися з Гаваною протягом декількох місяців в рамках нормалізації відносин між двома країнами.

Відносини США і Куби погіршилися після Кубинської революції, унаслідок якої у середині минулого століття до влади на цій острівній державі прийшов соціалістичний режим. У 1960 році США, що є найбільшим сусідом Куби, запровадили проти неї торговельне ембарго, у 1961 році – розірвали дипломатичні відносини.

У липні 2015 року країни відновили дипломатичні відносини, а 14 серпня цього ж року держсекретар США Джон Керрі прибув у Гавану, щоб підняти прапор США над американським посольством.