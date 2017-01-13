НАЗК перевірить кандидатів на посади суддів Верховного суду – Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду України, повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

«Перевірка проходитиме за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідно до законів України «Про запобігання корупції» і «Про судоустрій і статус суддів» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою КМУ», – написала Корчак у Facebook.

За її словами, рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, і яка здійснюватиметься з 1 січня 2017 року, ухвалили на засіданні НАЗК 12 січня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів має намір почати тестування кандидатів на посади суддів нового Верховного суду 30 січня, переможців конкурсу планують визначити до середини березня. У конкурсі візьмуть участь понад 600 людей.