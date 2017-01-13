НБУ пояснює послаблення гривні сезонним спадом ділової активності

Зниження курсу гривні пов’язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності, який, зокрема, полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур – основного джерела валюти в осінні місяці, пояснив ситуацію на ринку заступник голови Нацбанку України Олег Чурій.

«За таких умов Національний банк готовий виходити на ринок із валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань і має достатньо інструментів для цього», – цитує слова Чурія прес-служба НБУ 13 січня.

З цією метою Нацбанк оголосив про проведення 13 січня аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до 100 мільйонів доларів.

Встановлений на 13 січня офіційний курс гривні до долара складає 27,25.

Наприкінці грудня минулого року у Нацбанку пояснювали, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

НБУ з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку вже оголошував аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.