«Левада-центр» поскаржився в ЄСПЛ на закон про «іноземних агентів»

Російський аналітичний центр Юрія Левади («Левада-центр») звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на примусове внесення цієї організації в реєстр «іноземних агентів» у Росії. Про це російській газеті «Ведомости» 13 січня повідомив адвокат Ільнур Шарапов.

У заяві до ЄСПЛ йдеться про порушення гарантованого Європейською конвенцією права на свободу зібрань і дискримінації за принципом сфери діяльності.

У «Левада-центрі» заявляють, що некомерційна організація стала жертвою закону про «іноземних агентів»: її оштрафували за відмову добровільно приєднатися до реєстру, зобов’язали називати себе «іноземним агентом» і піддали необґрунтовано підвищеному контролю з боку влади.

Міністерство юстиції Росії внесло «Левада-центр» у список іноземних агентів у вересні 2016 року. Це сталося після того, як у червні соціологи повідомили про падіння рейтингу владної партії «Єдина Росія».

У Мін’юсті Росії визнали політичною діяльністю поширення «думок про ухвалені державними органами рішення» і висловлювання співробітників неурядової організації про результати своїх досліджень.

Всього в Європейський суд з прав людини надійшли скарги від близько 50 російських неурядових організацій, визнаних «іноземними агентами».

Закон про «іноземних агентів» діє в Росії з 2012 року. За ним, громадські організації, що займаються політичною діяльністю й отримують закордонне фінансування, повинні реєструватися в спеціальному реєстрі. Влітку 2016 року до такої діяльності віднесли проведення соцопитувань та оцінку роботи чиновників.