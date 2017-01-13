Сирія звинувачує Ізраїль в обстрілі бази біля Дамаска

Сирійська урядова армія звинуватила Ізраїль в обстрілі головної військової авіабази під Дамаском.

Як повідомило сирійське військове командування 13 січня, кілька ізраїльських артилерійських снарядів розірвалися на території бази на північний захід від Дамаска.

У заяві інцидент назвали «обурливим нападом». Водночас про поранених чи загиблих військові не повідомляють.

Ізраїль не підтвердив і не заперечив цього повідомлення.

Вказана авіабаза розташована за кілька кілометрів від резиденції сирійського президента Башара Асада і в минулому використовувалася для завдання ударів по антиурядових силах у регіоні Дамаска.