НАБУ викликає суддю Чауса на допит

Національне антикорупційне бюро України викликає підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса на допит.

Текст повістки опублікований у виданні «Урядовий кур’єр».

Чауса викликають на допит 16 січня як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Національне антикорупційне бюро 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Чауса. У НАБУ припускали, що він перебуває в Білорусі. За даними бюро, Чаус з 11 листопада 2016 року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.