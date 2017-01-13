ДСНС: на Закарпатті на двох автодорогах обмежений рух

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на двох автодорогах Закарпатської області обмежений рух великовагового транспорту.

Як повідомляє прес-служба відомства, 13 січня обмежений рух на автодорогах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів та Київ-Чоп (у межах Ужгородського району).

Водночас у ДСНС зазначають, що в Одеській області у зв’язку з завершенням очищення доріг від снігу та покращенням погодних умов з 10:00 13 січня відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення.

За даними Укргідрометцентру, 13 січня на дорогах України ожеледиця, вдень на Закарпатті будуть сильні опади.