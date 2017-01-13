Комісія з прав людини в Пакистані вимагає від поліції знайти зниклих активістів

Національна комісія з прав людини в Пакистані закликала Міністерство внутрішніх справ країни встановити місце перебування правозахисників і блогерів, яких вважають зниклими від минулого тижня.

Голова комісії Чаудхарі Мухаммад Шафік 13 січня повідомив Радіо Свобода, що його організація напередодні подала запит до міністерства. Тим часом, десятки активістів протестували у Карачі на підтримку зниклих.

«Ми намагаємося через наше незалежне розслідування встановити, що сталося… Поки що є багато загадок і неправильного розуміння, і ніхто не в змозі визначити, хто справжні злочинці», – сказав він.

Напередодні офіційний представник держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Вашингтон приймає зникнення «дуже серйозно» і «продовжить стежити за розвитком ситуації в Пакистані».

Серед зниклих активістів – професор університету Салман Хайдер, відомий критикою на адресу талібів й уряду за його нібито бездіяльність щодо бойовиків, а також шиїтський активіст Самар Аббас, який очолює Цивільний прогресивний альянс Пакистану.

Уряд Пакистану перебуває під тиском через зникнення активістів, а парламент вимагає провести розслідування.