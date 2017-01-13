За минулу добу на Донбасі троє військових поранені біля Попасної – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені біля Попасної, загиблих немає, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він заявив, що вчора на Луганщині основні бойові дії велися у Попаснянському районі з епіцентром у Новозванівці.

За словами Мотузяника, спочатку бойовики використовували в основному стрілецьку зброю, згодом – вже із заходом сонця – почали використовувати міномети та артилерію калібру 152 міліметри, з якої випустили 15 снарядів.

Речник АТО зазначив, що порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків були також на маріупольському і донецькому напрямках.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах, зокрема з артилерії і мінометів, околиць Донецька, Ясинуватої і Горлівки. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в тому, що вони в ніч на 13 січня обстріляли з великокаліберної зброї Дебальцеве і Первомайськ.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.