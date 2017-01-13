Гройсман: роботодавці, які не платитимуть зарплату на рівні не менше 3200 гривень, будуть покарані

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що роботодавці, що не забезпечать виплату працівникам заробітних плат на рівні не менше 3200 гривень, будуть покарані.

«Звісно, ті, хто хоче піти в тінь, хто не хоче платити людям заробітну плату, віддати їм належне хоча б на мінімальному рівні 3200 гривень нарахування, будемо тих карати. У нас немає іншого варіанту. Але чесний, білий бізнес, який платить людям заробітну плату, з цієї заробітної плати платить податки, йому немає чому боятися», – сказав Гройсман, якого цитує прес-служба Кабміну.

При цьому прем’єр зазначив, що чиновники, що використовуватимуть інструмент контролю за виконанням рішень про виплату мінімальної зарплати у 3200 гривень як додатковий інструмент тиску на бізнес, будуть звільнені.

У Кабміні нагадують, що рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень безпосередньо стосується 4 мільйонів людей.

З нового року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.