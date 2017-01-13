МЗС контролює ситуацію із затриманням активіста Виноградова в Криму – Беца

Міністерство закордонних справ України контролює ситуацію із затриманням в анексованому Криму активіста Андрія Виноградова, але офіційних заяв не дає, поки немає достовірної інформації. Про це 13 січня в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Зараз ми намагаємося отримати повну інформацію про те, що сталося, оскільки про затримання Андрія Виноградова і його дружини ми дізналися тільки зі ЗМІ. На жаль, в Криму такі ситуації трапляються майже щодня, ми не знаємо, правдиві ці новини або черговий фейк російської влади. Кожен такий випадок не залишається без уваги МЗС, ми тримаємо це на своєму контролі. У нас немає на півострові свого представництва або консульської установи, і всі дані щодо Криму, які ми маємо, отримуємо від правозахисників або журналістів. Потрібно перевірити цю інформацію і сформувати комплексну картину того, що відбувається. Як тільки це буде зроблено, ми зможемо висловити позицію МЗС », – сказала Беца.

12 січня повідомлялося, що в Криму силовики ФСБ Росії затримали активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова. Згодом Кримська правозахисна група повідомила, що разом з активістом співробітники ФСБ Росії затримали його дружину Наталю. Ввечері, як повідомив адвокат сім’ї Едем Семедляєв, їх відпустили додому. За словами адвоката, слідчі дії російської ФСБ щодо Андрія Виноградова та його дружини Наталії пов’язані з дослідчою перевіркою за статтею «екстремізм». Проте офіційного коментаря щодо причин затримання з боку ФСБ не було.