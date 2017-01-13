Нацполіція завершила службове розслідування щодо перестрілки в Княжичах

Національна поліція завершила службове розслідування щодо перестрілки між поліцейськими в Княжичах, внаслідок якої загнули 5 людей. Про це заявив заступник глави Нацполіції Олександр Вакуленко.

Він зазначив, що до 16 січня керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного реагування щодо винних співробітників поліції.

За версією поліції, уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

Одразу після інциденту в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян не виключив, що до складу злочинної групи, яка займалася розбійними нападами в Києві та області, входили кілька осіб, серед яких і ті, хто працював в правоохоронних органах або був з ними пов’язаний.

За фактом подій у Княжичах у Нацполіції розпочали службове розслідування, у Генпрокуратурі – розслідування обставин перестрілки за статтею про вбивство.