У Росії слідчі не знайшли порушень у діях поліції у справі нападу на офіс правозахисників у Грозному

Слідчий комітет Росії ушосте відмовив у порушенні кримінальної справи щодо чеченських поліцейських, які не відповідали на дзвінки під час погрому в офісі «Комітету проти тортур» у Грозному, йдеться в повідомленні на сайті правозахисної організації.

Напад на офіс «Комітету проти тортур» у столиці російської республіки Чечні стався 3 червня 2015 року. Невідомі знищили документи та обладнання правозахисників, розбили їхню машину. Поліцейські, незважаючи на повідомлення про погром, прибули на місце події лише приблизно через дві години, заявляють правозахисники.

У Слідчому комітеті Росії відмову в порушенні кримінальної справи за фактом бездіяльності правоохоронних органів Чечні пояснили власним «припущенням», що поліцейські вжили всіх заходів для своєчасного виїзду слідчо-оперативної групи.

Правозахисники оскаржили рішення слідчих. За їхніми словами, висновок відомства «не відповідає фактичним обставинам події», а сама перевірка дій чеченської поліції була проведена «неповно».

У 2014 році офіс «Комітету проти тортур» у Грозному був спалений. У цій справі досі нікого не затримали, незважаючи на опублікований відеозапис нападу. Справа про погром у 2015 році на даний час призупинена – у Слідчому комітеті Росії також заявляють про неможливість встановити особи злочинців.