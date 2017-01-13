Міноборони спростовує інформацію про захоплення бойовиками українських військових біля Донецька

У Міністерстві оборони України спростовують інформацію про захоплення бойовиками українських військовослужбовців і техніки поблизу Донецька.

Як повідомляє прес-служба відомства, ця інформація є черговим «фейком російської пропаганди».

«У зв’язку з поширенням деякими інтернет-ЗМІ відеосюжету щодо нібито захоплення бойовиками військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України поблизу Донецька заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Відео, опублікованому 10 січня на сайті одного з пропагандистських російських телеканалів як хроніка останніх подій на Донбасі, насправді майже два роки, у ньому йдеться про події в Дебальцеві», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що мета оприлюднення старих відеокадрів –«підняти бойовий дух російсько-окупаційних військ на Донбасі».

Конфлікт на Донбасітриває від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.