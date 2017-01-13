На Дніпропетровщині невідомі вчинили напад на депутата райради

На Дніпропетровщині вранці у селищі Меліоративному невідомі скоїли напад на депутата Новомосковської районної ради від всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Анастасію Копосову. Про це повідомили в прес-службі обласного осередку партії.

За даними обласної організації «Батьківщини», на 62-річну жінку, коли вона вийшла до магазину, накинулося троє невідомих, які під’їхали на автомобілі. Вони завдавати жінці численних ударів по ногах металевою арматурою. Перехожі викликали машину «швидкої допомоги», яка доправила потерпілу до районної лікарні. Там жінці надано першу медичну допомогу.

Як повідомив головний лікар Новомосковської центральної районної лікарні Вадим Михайлюта, у пацієнтки діагностовано травми нижніх кінцівок, у тім числі перелом.

Голова Новомосковської районної організації «Батьківщини» Олександр Сачава вважає, що напад на Анастасію Копосову не був випадковістю й може бути пов’язаний з «її активною депутатською діяльністю», зокрема, за його словами, вона піднімала нагальні для району земельні питання.

У Новомосковському районному відділі поліції інформацію про напад підтвердили. Там повідомили, що наразі здійснюють оперативно-розшукові дії для виявлення нападників.