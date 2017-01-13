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13 січня 2017, Київ 17:22
Новини | Міжнародні

В ООН стурбовані долею біженців через холод в Європі

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В ООН заявляють, що стурбовані долею мігрантів і біженців, які опинилися на межі загибелі через холодну зиму в країнах Європи.

Відомство ООН у справах біженців закликало європейські уряди активізувати гуманітарну допомогу прибулим біженцям, а не намагатися вислати їх за межі своїх кордонів.

«Така практика є неприйнятною і має бути припинена, оскільки ставить під загрозу життя біженців і мігрантів та порушує їхні базові права», – заявила представник відомства Сесіль Пуйї.

За її словами, вже відомо про п’ятьох мігрантів, які загинули від холоду від початку року.

Водночас представник Міжнародної організації з міграції Джоел Міллман повідомив, що з початку 2017 року при спробі добратися в Європу через Середземне море загинули вже 27 людей.

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