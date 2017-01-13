ГПУ ініціює проведення перевірок щодо 29 депутатів стосовно даних в е-деклараціях

Генеральна прокуратура України заявляє про ініціативу проведення перевірок щодо 29 народних депутатів стосовно невідповідності між задекларованими коштами та офіційно отриманими доходами.

Як повідомляє прес-служба відомства, Генпрокуратура у ході опрацювання електронних декларацій народних депутатів встановила факти невідповідності між задекларованими коштами й офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки.

За даними Генпрокуратури, один з депутатів у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тисяч гривень, але за даними е-декларації за 2015 рік йому належать кошти у розмірі майже 22 мільйони гривень.

«Враховуючи, що такі випадки непоодинокі та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами належних сум податків до бюджету, Генпрокуратурою перед Державною фіскальною службою ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 депутатів», – йдеться у повідомленні.

Робота на даному напрямку триває, додають у прокуратурі.

У Національному антикорупційному бюро повідомляли, що загалом детективи бюро зареєстрували 22 кримінальні провадження за результатами аналізу е-декларацій, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

У листопаді минулого року бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення після аналізу відомостей, наведених в е-деклараціях.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.