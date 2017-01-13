У штабі АТО підтверджують передачу бойовиками тіл трьох військових

У штабі АТО підтверджують інформацію угруповання «ДНР» про передачу тіл трьох військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомили Радіо Свобода у прес-центрі штабу, наразі тіла загиблих військових транспортують у місто Дніпро, де будуть проводити упізнання тіл та судово-медичну експертизу.

Раніше сепаратисти угруповання «ДНР» заявили про передачу українській стороні тіл трьох військових. Проросійські бойовики повідомили, що загиблі військовослужбовці ЗСУ напередодні підірвалися на міні в районі села Октябрь на південь від Донецька.

За даними президента України Петра Порошенка, впродовж 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.