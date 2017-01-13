Геращенко: бойовики «ДНР» не відпустили затриманих ними підлітків

Бойовики з угруповання «ДНР» досі не відпустили підлітків, яких у вересні минулого року затримали у Донецьку, звинувативши у «диверсіях», повідомила уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, питання про звільнення дітей неодноразово піднімали на зустрічах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Підлітків мали відпустити ще до нового року, але цього не сталося, сказала Геращенко. Не допомогло у цьому питанні і те, що Україна в односторонньому порядку передала в ОРДЛО 15 прихильників сепаратистів.

«Заради того, щоб звільнити в тому числі підлітків, Україна йшла на жест доброї волі, коли в односторонньому порядку передала 15 осіб для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників», – розповіла Ірина Геращенко.

Також уповноважена президента України повідомила, що підлітків немає змоги обміняти, оскільки їхні родичі живуть на непідконтрольній Україні території, тому піднімається питання тільки про їх звільнення.

12 вересня минулого року бойовики «ДНР» заявили, що викрили мережу «диверсантів», в яку входили виключно підлітки, нібито «завербовані Службою безпеки України». Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти зізнаються і каються у скоєному.

У СБУ назвали це черговим інформаційним «вкиданням» сепаратистів. Влада України закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) втрутитися у ситуацію.

22 грудня Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні гуманітарної підгрупи було досягнуто домовленості з представниками сепаратистів про звільнення підлітків. «З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за «диверсійну діяльність», новорічні свята зустрінуть в родинному колі», – повідомила тоді уповноважена президента.