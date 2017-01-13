МВС опублікувало список кандидатів на посаду голови Нацполіції

Міністерство внутрішніх справ опублікувало список кандидатів на посаду голови Національної поліції України.

У списку зареєстрованих для участі у конкурсі на посаду вказані 64 претенденти, серед яких є нинішній виконувач обов’язків голови Нацполіції Вадим Троян і начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У МВС зазначають, що з 64 людей, які подали заяву, мають юридичну освіту 59, а 18 людей на даний час працюють в Нацполіції.

Процедура відбору складатиметься з п’яти етапів, зокрема тестування і проведення співбесід. Перший етап конкурсу – вивчення поданих претендентами документів – розпочинається 18 січня.

Фінальний список претендентів має бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ не пізніше 15 лютого 2017 року.

У листопаді 2016 року уряд схвалив відставку з посади голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе. Вона очолювала відомство з осені 2015 року.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про створення консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду нового голови Національної поліції.