У Росії висловили невдоволення відповіддю ІКАО на скаргу про навчання України біля Криму

Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що його відомство не влаштувала офіційна позиція Міжнародної організації цивільної авіації, що надійшла у відповідь на його листа з проханням дати міжнародно-правову оцінку діям України, яка провела на початку грудня ракетні навчання неподалік окупованого Криму.

«Ми продовжуємо переписку», – додав міністр, не уточнивши, що саме відповіли в ICAO.

1 і 2 грудня Україна провела випробування ракетних озброєнь і навчання протиповітряної оборони на півдні материкової частини України, закривши для цього повітряний простір над Чорним морем, в тому числі спершу й безпосередньо впритул до суші окупованого Криму. Після погроз Росії, яка ще напередодні навчань заявила про «порушення її повітряного простору», збивати українські ракети і здійснити удар по пускових установках Україна ще до початку випробувань змінила координати закритої зони, віддаливши її східний край від берегів Криму так, щоб ця зона не зачіпала морський простір біля берегів Криму, який Росія вважає «своїми територіальними водами».

За чинними міжнародними нормами, які підтримує й Міжнародна організація цивільної авіації, Україна має виключне право на організацію повітряного руху і управління ним над усім Кримом, що є українською територією, і довколишніми водами; Росія, яка вважає, що окупований Крим «належить їй», не визнає цього права.