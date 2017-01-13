Росія повідомила про припинення угоди про будівництво Хмельницької АЕС, яку денонсувала Україна

Міністерство закордонних справ Росії офіційно оприлюднило повідомлення про те, що угода між урядами України і Росії про співпрацю в будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції припинила дію.

Відповідно до тексту угоди, яку раніше денонсувала Україна, вона втрачає силу через шість місяців після отримання письмового повідомлення про це однієї зі сторін, які мають право припинити цю угоду шляхом направлення такого повідомлення.

У Києві ще не коментували цього повідомлення з Москви, як і того, чому це повідомлення не направляли такий тривалий час.

В Україні закони про припинення цієї угоди і про скасування закону про будівництво цих двох енергоблоків Верховна Рада ухвалила ще у вересні 2015 року, президент Петро Порошенко підписав їх на початку жовтня 2015-го. Як мовилося в пояснювальній записці до законопроектів, угода з Росією практично не діяла, тому спорудження енергоблоків в оптимальні терміни (до 2019 року) можливе лише «за умови заміни постачальника».

Тепер третій та четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС будуватимуть «із застосуванням модифікованої реакторної установки ВВЕР-1000 європейського постачальника та забезпечать дотримання рівня безпеки відповідно до вимог національних норм і правил та стандартів МАГАТЕ», мовилося в повідомленні адміністрації президента про підписання цих законів.

Цей крок також має на меті зменшити енергетичну залежність України від Росії, яка як виробник (чи наступник радянського виробника) всіх українських реакторів донедавна також була монопольним постачальником ядерного пального для українських АЕС.