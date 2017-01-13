Суд 20 січня продовжить розгляд справи щодо судді, яка відпустила екс-командувача «Беркуту» Садовника

Шевченківський районний суд Києва розгляд справи щодо колишньої судді Печерського суду Києва Світлани Волкової, яка у вересні 2014 року звільнила з-під варти колишнього керівника спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника, підозрюваного у розстрілі 39 учасників акцій протесту у лютому на Майдані.

Волковій підозрюють в ухваленні неправомірного рішення щодо колишнього спецпризначенця.

Під час судового засідання суд допитав двох свідків, яких викликала прокуратура – представника потерпілих у справі щодо розстрілів під час акцій протесту на Майдані у 2014 році, яка розглядається Святошинським районним судом Києва, та сестру загиблого у лютому 2014 року. Інші свідки, за словами прокурора, не з'явилися, так само як і свідки з боку захисту.

За словами свідка Ольги Мовчан, після рішення Волкової про звільнення Дмитра Садовника з-під варти на домашній арешт, розслідування заходить у глухий кут. Вона також стверджує, що на момент слухання справи у 2014 року було багато доказів, що Садовник причетний до розстрілів, але через дїї вже відстороненої судді «втратили підозрюваного, час та інформацію».

Прокурор Євген Шаповалов каже, що про перебіг судового процесу говорити ще зарано, адже це лише перші свідки.

Водночас захисник Світлани Волкової жодного питання свідкам не задав, бо, за його словами, вони не мають інформації, важливої для конкретної справи.

Наступне засідання відбудеться 20 січня.

У вересні 2014 року суддя Волкова ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу для екс-командира роти «Беркута» Дмитра Садовника, якого підозрюють у розстрілі 39 учасників акцій протесту у лютому на Майдані. Його звільнили з-під варти, після цього він зник. У МВС заявили, що екс-командир роти «Беркута» втік з-під домашнього арешту. Садовника оголосили в розшук.

Генпрокуратура порушила справу проти судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової. Волковій оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею свідомо неправосудної ухвали, що спричинило тяжкі наслідки).

Раніше захист судді наполягав на тому, що Волкова мали підстави відпустити екс-командира «чорної роти» «Беркуту», враховуючи позитивні відгуки на його адресу.